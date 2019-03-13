У Раді пояснили, коли комітет зможе розглянути закони про незаконне збагачення

Зараз висновки ГНЕУ є тільки по 4 із 7 поданих законопроектах

Законопроекты об ответственности за незаконное обогащение должны получить выводы Главного научно-экспертного управления Верховной рады и пройти рассмотрение на других комитетах ВР. Об этом во время заседания заявил глава комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что сейчас выводы ГНЭУ есть только по 4 представленным законопроектам.

"Выводы Главного научно-экспертного управления есть только по 4 из представленных законопроектов. Во-вторых, на сегодняшний день в связи с тем, что Верховная рада рассматривает закон о языке, у нас нет возможности было во вторник, сегодня и завтра принять решение о включении этих проектов в повестку дня. Это нарушение регламента. Мы можем заслушать содокладчиков, но мы можем только рекомендовать ВР включить эти проекты, все или несколько, в повестку дня. Все остальное возможно уже потом после того, как они включатся, и будут выводы ГНЭУ и всех комитетов: по коррупции и т.д. И тогда после этого мы сможем рассматривать", - сообщил Кожемякин.

Напомним, комитет ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не включил в повестку дня комитета рассмотрение законопроектов об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "БПП" Алексей Гончаренко заявил, что внесенный главой государства закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет рассмотрен в первую очередь сразу после завершения рассмотрения "языкового закона".

Так, президент Петр Порошенко призывал парламент проголосовать новый закон об ответственности за незаконное обогащение после принятия "языкового закона".

26 февраля Конституционный суд Украины на своем закрытом заседании принял решение о неконституционности статьи о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал это решение на своем сайте.