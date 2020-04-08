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Міністр фінансів назвав розмір фонду для боротьби з коронавірусом

Новини » Фінансова криза 2020     08.04.2020 - 14:35
Міністр фінансів назвав розмір фонду для боротьби з коронавірусом
Фото: Сергій Марченко (president.gov.ua)

Розмір фонду скоротився до 66 млрд грн

Кабінет міністрів планує створити Фонд боротьби з коронавирусной інфекцією в сумі 66,3 млрд грн. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу.

Як зазначив міністр, проект змін до державного бюджету зараз доопрацьовується у профільному парламентському комітеті.

"У тому числі передбачені заходи на боротьбу з коронавірусом, створення Фонду для боротьби з коронавірусом в розмірі 66,3 млрд грн", - сказав він.

Міністр також назвав основні показники змін до бюджету.

"Щодо основних показників бюджету. Вони не змінилися в частині дефіциту. Дефіцит залишився на рівні 298 мільярдів гривень або 7,5 % ВВП. Доходи ми також фактично не змінювали. Основні зміни відбулись в частині видатків. Тобто те, що можна було перекинути на програми фінансування, щоб не зберігати в Стабілізаційному фонді, ми перекинули. Це пенсійні та медичні виплати", - заявив Марченко.

За його словами, інші бюджетні показники відпрацьовуються з урахуванням можливого відновлення капітальних видатків. "Можливо, й повернення деяких питань, які були поспішно секвестровані", - додав він

Як повідомляло РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна рада може зібратися на позачергове засідання 9 квітня. За його словами, головним питанням буде розгляд змін до державного бюджету на 2020 рік.

Нагадаємо, Рада 30 березня відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепи при необхідних 226. У проекті на боротьбу з коронавірусів пропонувалося створити фонд на 97,1 млрд грн.

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