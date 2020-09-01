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У Раді не обговорюються проекти про амністію на Донбасі, - Монастирський

Автор: Мілан Лєліч

На сьогодні у Верховній раді України не обговорюються законопроекти про амністію бойовиків на Донбасі. При цьому не може йти мови про загальну амністію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Небезпечні маневри: що означають заяви Фокіна щодо Донбасу".

Відзначимо, раніше перший заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін виступив за загальну амністію бойовиків. Проте амністія апріорі не може поширюватися на причетних до військових та інших тяжких злочинів.

В коментарі РБК-Україна голова комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський розповів, що в його комітеті не обговорюються жодні варіанти законопроекту про амністію. Він також підтвердив, що для військових злочинців не може бути винятків.

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"За законодавством такі злочини не мають терміну давності, і незалежно від волі України, ті, хто здійснював вбивства, тортури, мародерство, мають бути притягнуті до відповідальності, рано чи пізно, українським або міжнародним правосуддям", - заявив Монастирський.

Він додав, що інші параметри такого законопроекту вже будуть предметом політичних домовленостей.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заяви Фокіна про амністію на Донбасі не є офіційною позицією України.

Голова представництва президента в Криму Антон Кориневич заявлял, що 95% людей на окупованих територіях не понесуть кримінального покарання в рамках перехідного правосуддя.

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Новини України ДонбасамнистияДенис Монастирський