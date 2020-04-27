У Раді назвали можливу дату проведення позачергового засідання

Позачергове засідання Верховної ради швидше за все відбудеться у середу, 29 квітня. Про це написав нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

Варто відзначити, що раніше передбачалося, що засідання відбудеться 30 квітня.

"Швидше за все позачергове засідання ВР відбудеться у середу", - написав парламентарій.

Нагадаємо, джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило РБК-Україна, що парламент може призначити віце-прем'єром екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі в четвер, 30 квітня. Планувалося, що це питання буде розглядатися на позачерговому засіданні ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, з'явилася інформація, що глава держави Володимир Зеленський запропонував Саакашвілі посаду в уряді. Саакашвілі заявляє, що планує займатися переговорами з МВФ. Крім цього, 24 квітня "Слуга народу" запросила його на фракцію, щоб визначитися з кандидатурою. Однак зараз немає необхідної кількості голосів за призначення Саакашвілі.

Додамо також, 24 квітня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступне позачергове засідання парламенту відбудеться на цьому тижні орієнтовно в четвер - п'ятницю.