У Раді назвали умову для винесення мовного питання на референдум

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз у законопроекті про народовладдя передбачена можливість скасування певних законів

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук назвав умову для винесення мовного питання на референдум. За його словами, для цього необхідно зібрати 3 мільйони підписів.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

Так, Стефанчука запитали, чи можливо за допомогою референдуму змінити закон про мови.

"Законопроект про всеукраїнський референдум прописаний не для внесення змін і доповнень, а виключно на скасування закону або окремих його частин. Мовне питання можуть обговорювати в суспільстві, але, щоб винести його на загальнонаціональний референдум, необхідно зібрати 3 млн підписів виборців", - пояснив віце-спікер.

Нагадаємо, Конституційний суд України у вівторок, 7 липня, почав розглядати конституційність "мовного" закону.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що даний закон потребує змін; у парламенті вже зареєстровані відповідні законопроекти.

Так, раніше глава Ради анонсував, що парламент розгляне зміни в закон про функціонування української мови як державної.