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В Раде назвали условие для вынесения языкового вопроса на референдум

Украина, Понедельник 03 августа 2020 17:59
В Раде назвали условие для вынесения языкового вопроса на референдум
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сейчас в законопроекте о народовластии предусмотрена возможность отмены определенных законов

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал условие для вынесения языкового вопроса на референдум. По его словам, для этого необходимо собрать 3 миллиона подписей.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

Так, Стефанчуку задали вопрос, возможно ли при помощи референдума изменить закон о языках.

"Законопроект о всеукраинском референдуме прописан не для внесения изменений и дополнений, а исключительно на отмену закона или отдельных его частей. Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать 3 млн подписей избирателей", - объяснил вице-спикер.

Напомним, Конституционный суд Украины во вторник, 7 июля, начал рассматривать конституционность "языкового" закона.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что данный закон требует изменений; в парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Так, ранее глава Рады анонсировал, что парламент рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

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Новости Украины референдумязыкРуслан Стефанчук
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