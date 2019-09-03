У Раді назвали терміни розгляду в КСУ семи законів Зеленського

У Верховній раді озвучили строки розгляду в Конституційному суді України семи законопроектів авторства президента Володимира Зеленського. Про це під час брифінгу повідомив представник президента у КСУ Федір Веніславський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, згідно Конституцією, ВРУ має право розглядати законопроекти виключно після висновку Конституційного суду.

"Ми їх почнемо розглядати виключно після отримання висновку КСУ. По часу можна спрогнозувати. За підписом голови ВР ці законопроекти йдуть на розгляд Конституційного суду України. Далі у КСУ є два місяці для того, щоб їх розглянути. Після того як Конституційний суд розгляне всі законопроекти і надасть висновок про їх відповідність вимогам статей 156-157 Конституції України, Верховна рада зможе їх попередньо схвалити більшістю", - заявив Веніславський.

Представник президента у КСУ сподівається, що ухвалення цих законів за основу відбудеться уже на цій сесії ВР.

"Ми сподіваємось, що це відбудеться на цій, черговій сесії, яка відкрилася сьогодні. А на наступній черговій сесії, яка відкриється першого вівторка лютого 2020 року, Верховна рада України зможе їх схвалити повністю, якщо за це проголосує більше 300 народних депутатів", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні парламент направив на розгляд КСУ сім проектів законів авторства Зеленського. Зокрема, на розгляд КСУ направили закон про право президента призначати і звільняти керівництво ДБР і НАБУ, скорочення парламенту наступного скликання до 300 парламентаріїв, позбавлення мандату за кнопкодавство і прогули.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні в ході ранкового пленарного засідання Рада зняла недоторканність з нардепів. Документ вже підписав спікер ВР Дмитро Разумков. Законопроект переданий на підпис Володимиру Зеленському.