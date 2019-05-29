До закону про ТСК щодо процедури імпічменту подали понад 1600 правок

Фото: Павло Пинзеник (УНІАН)

Комітет може розглядати поправки до законопроекту впродовж кількох днів

До законопроекту про Тимчасові слідчі комісії Верховної ради із розділом про процедуру імпічменту президента було подано понад 1600 поправок. Про це заявив голова комітету з питань регламенту ВР, нардеп Павло Пинзеник, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова комітету наголосив, що поправки подані майже всіма фракціями парламенту. Втім, більшість правок не узгоджені між собою. Тому до авторів звернулись з вимогою відкликати поправки для розгляду законопроекту.

"Надійшло понад 1633 пропозиції - поправки. Від фракції "Блок Петра Порошенка" - 1248, від "Народного фронту" - 39, від фракції "Опоблоку" - 37, від фракції "Самопоміч" - 162, від Радикальної фракції - 12, від фракції "Батьківщина" - 63, 23 - від "Відродження", від позафракційних депутатів - 22", - заявив Пинзеник.

За його словами, комітет може розглядати поправки до законопроекту впродовж кількох днів.

"Більшість правок не узгоджуються між собою. Тобто, вони є від одного автора. Вони внесені із порушеннями, внесені взаємовиключні", - підкреслив парламентар.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що 29 травня профільний комітет Верховної ради розгляне проект закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України" до другого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект був проголосований у Раді в першому читанні 25 квітня 2019 року. Його підтримали 238 депутатів ВР.

Відзначимо також, глава парламенту Андрій Парубій заявив, що роль українського парламенту має бути посилена шляхом прийняття низки законів. "Я вважаю, роль Верховної ради повинна бути посилена, її контрольні функції... ми повинні прийняти закон про ТСК, про реформу парламенту, про розподіл комітетів у парламенті", - підкреслював спікер Ради.