У Раді назвали переваги нового виборчого кодексу для мажоритарників

Після прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками кандидатам до парламенту, які припинять бути самовисуванцями, стане легше вигравати вибори до Верховної ради України. Про це повідомив голова робочої групи з напрацювання виборчого кодексу Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Черненка, мажоритарникам буде набагато легше здобути прихильність у системі відкритих списків.

"Адже у них в певному регіоні є певна електоральна база і певна підтримка, аніж у чистого політика, який балотується і немає структур на місцях. З одного боку, це плюс для мажоритарників. Мінус для мажоритарників у тому, що не буде самовисуванців. Їм доведеться ставати членами партій і не буде можливості ходити в Раді і торгуватись із фракціями. Для країни - це плюс, адже це структуризує парламент і розбудовує партії. Тому на виборах мажоритарникам з цією системою легше перемогти. Головне знайти прохідну партію", - пояснив парламентар.

Нагадаємо, Черненко заявив, що прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками не знизить кількість політичних партій, які зможуть увійти до складу Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, для прискорення прийняття виборчого кодексу доповідачі від профільного комітету спробують у три рази скоротити обговорення поправок.

Додамо також, до документа представлений ряд поправок про введення електронного голосування.