Сьогодні відбудеться засідання фракції "Слуга народу" з Зеленським, - джерело

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засідання фракції відбудеться о 17:00

Сьогодні відбудеться засідання фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Разом з тим, джерело повідомило, що засідання відбудеться о 17:00, після позачергового засідання Ради.

"Вважаю, що ми маємо обговорити нашу політичну стратегію, якщо ми говоримо про голосування за закон про банки", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника агентства, президент Володимир Зеленський хоче почути пояснення від депутатів щодо надвеликої кількості поправок до "антиколомойського" закону.

"Зараз є багато розмов про те, чи є монобільшість в парламенті або її немає... Я думаю, що тисячі правок точно не сприяють прийняттю закону. Відверта розмова мала би статися і за участі президента. Адже все таки президент і команда людей, яких він обрав рекомендувала цих людей до фракції", - додало джерело.

Додамо, у фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати 16 тисяч поправок у законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Нагадаємо, на сайті Верховної ради України опубліковано доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Разом з тим, профільний комітет Ради затвердив проект змін до бюджету України на 2020.

Раніше Міністерство фінансів України погодило основні показники змін у державний бюджет на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, в процесі підготовки змін до держбюджету питання обговорювалися з МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, в проект змін до державного бюджету закладений дефіцит на рівні 298 млрд, або 7,5 % ВВП.