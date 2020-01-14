У Раді назвали дату позачергового засідання щодо децентралізації

Для прийняття законопроекту про децентралізацію влади 24 січня відбудеться позачергове засідання Верховної ради України. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

За його словами, остаточне рішення про призначення дати буде прийнято на засіданні фракції "Слуга народу".

"Сесія триває на цьому пленарному тижні, а потім ще тиждень роботи в комітетах. Пленарні засідання можуть призначатися додатково, якщо буде необхідність. Я чув кілька варіантів, але це питання буде вирішено на засіданні фракції. Ті дати, говорили - це 24 січня, якщо я не помиляюся. Є велика ймовірність, що пройде в цей день (позачергове засідання - ред.) ", - розповів Качура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в законопроекті про внесення змін до Конституції щодо децентралізації за окупованим Севастополем залишиться спеціальний статус.

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про засади адміністративно-територіального устрою на засіданні в кінці грудня.