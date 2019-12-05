У Раді назвали дату розгляду Виборчого кодексу

Виборчий кодекс розглянуть наступного пленарного тижня. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко назвав можливу дату розгляду - 17 грудня.

"Виборчий кодекс відклали тому що тільки вчора надійшла таблиця. Ми вчора на комітеті врахували ще деякі пропозиції. Фактично апарат вирішив перенести, щоб дати можливість ознайомитись. Перенесено або на наступний четвер або на вівторок, 17 грудня", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України відклала розгляд Виборчого кодексу.

Раніше анонсувалося, що профільний комітет ВР збереться розглянути проект нового Виборчого кодексу з пропозиціями президента на цьому тижні, щоб врахувати ще кілька поправок. Зазначалося, що з Офісу президента надіслали правки про перегляд повноважень, за якими кандидати можуть бути зняті з реєстрації за листом Служби безпеки України.

Також заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнято до кінця 2019 року.