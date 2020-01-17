У Раді можуть укласти новий меморандум щодо ринку землі

У Верховній раді планують повторно домовитися про те, яким чином у сесійній залі розглянути тисячі поправок до законопроекту про ринок землі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, робоча група спробує упорядкувати поправки від ОПЗЖ.

"Ми дійсно робили засідання всіх голів фракцій. На цьому засіданні ми вирішили, що ми вирішили в неділю - у нас робоча група: пан Сольський і два представники ОПЗЖ. Буде об'єднання цих поправок за ідентичним принципом. Після цього, вже у вівторок будемо розуміти: якщо ми знайшли компроміс, то ми підемо через комітет знову. Якщо ми не знайшли компроміс, то ми підемо відразу ж в залу", - підкреслив Арахамія.

Він зазначив, що якщо поправки будуть впорядковані, фракції підпишуть новий меморандум про розгляд у залі. А комітет з питань аграрної політики повторно збереться для прийняття рішення.

"Ми домовилися з усіма фракціями, щоб знайти шлях (розгляду великої кількості поправок в залі, - ред.). Якщо ми це робимо, ми робимо нараду з усіма фракціями та приймаємо меморандум до другого читання", - заявив Арахамія.

Він зазначив, що найбільша кількість поправок подано фракцією ОПЗЖ.

Нагадаємо, на цьому тижні в Раді презентували остаточну версію законопроекту про ринок землі.

Передбачається, що після запуску ринку землі в Україні купити ділянку можна буде тільки за безготівкові кошти.