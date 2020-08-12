Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Документ визначається порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про оборонні закупівлі". Законом визначається порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ визначає загальні правові основи планування, порядок формування обсягів і особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.

Метою закону є визначення правових основ для забезпечення матеріально-технічних і наукових потреб сектора безпеки і оборони держави шляхом ефективного і прозорого здійснення оборонних закупівель з дотриманням заходів захисту національних інтересів.

Закон спрямований на створення конкурентного середовища, запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, а також забезпечення ефективного і прозорого планування, реалізації та контролю за здійсненням оборонних закупівель.

Крім того, документ передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель до положень Директиви 2009/81 / ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, і Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку.

Нагадаємо, 17 липня Рада прийняла закон про оборонні закупівлі для зниження рівня їх секретності.

Крім того, законопроект Рада схвалила за основу на початку грудня минулого року, за нього проголосували 293 парламентарія.