Данілов розкритикував нардепів від ОПЗЖ: вам потрібно вибачитися і піти
Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов назвав дивним створення в Раді нової депутатської групи замість фракції ОПЗЖ. Він закликав її членів вибачитися перед українцями і піти з парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Ось зараз дуже дивна подія сталася у Верховній раді. Партія, яка привела війну в нашу країну і всі 8 років говорила, що "ми брати", "Москва - це нашу все", перейменувалася в інший інститут", - сказав Секретар РНБО.
За його словами, після перейменування депутати від ОПЗЖ розраховують спокійно продовжити роботу в Раді. Однак їм потрібно вибачитися і покинути парламент, оскільки їм не пробачать ті, хто зараз знаходяться на фронті.
"Вони не повинні чекати народного трибуналу. Хлопці на передовій цього їм не пробачать... Їм потрібно швидко піти з ВР, тому що наші війська винесуть їх звідти вперед ногами", - додав Данілов.
Нагадаємо, 21 квітня колишні нардепи від фракції ОПЗЖ створили в Раді групу "Платформа за життя і мир". Очолив її Юрій Бойко.
Зазначимо, 14 квітня фракція "опозиційна платформа - за життя" призупинила свою діяльність у Раді.
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