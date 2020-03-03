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Зеленський приїхав на засідання фракції "Слуга народу"

Новини » Політика     03.03.2020 - 19:56
Зеленський приїхав на засідання фракції "Слуга народу"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засідання фракції планувалося на 19:00

Президент України Володимир Зеленський прибув на засідання фракції "Слуга народу". Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

Так, засідання фракції планувалося на 19:00, однак Володимир Зеленський запізнився. Засідання почалося із затримкою майже пів години.

"Зараз президент перебуває на засіданні фракції", - повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше заступник керівника комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що на вечірньому засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку глави уряду Олексія Гончарука та генерального прокурора Руслана Рябошапки.

За даними джерела РБК-Україна, головним кандидатом на посаду прем'єра є нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль. Його можуть призначити з "випробувальним терміном".

Також, за інформацією джерел, у новому Кабінеті міністрів України можуть залишитися Михайло Федоров, Дмитро Дубілет і Арсен Аваков. Також посади можуть зберегти Ганна Новосад і Тимофій Милованов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. Згідно з порядком денного, Верховна рада, зокрема, розгляне питання "Про Кабінет міністрів України". Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

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