Стало відомо, коли запустять електронні лікарняні

Фото: лікар (freepik)

Електронні лікарняні планують запустити в тестовому режимі в серпні

Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі електронні лікарняні. Зараз систему електронних лікарняних тестують у більш ніж 700 лікарнях.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, лікарі повинні завершити тестування системи протягом 1-2 тижнів.

"У серпні ми плануємо запустити цю систему. Спочатку вона буде працювати в тестовому режимі - будуть і електронні і звичайні лікарняні. В майбутньому ми досить швидко перейдемо на електронний реєстр лікарняних", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що лікарі будуть заповнювати лікарняні в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду.

"Лікар зможе відразу заповнити і з допомогою електронного підпису підписати цей лікарняний", - уточнив міністр.

Також Степанов заявив, що дана система дозволить знизити ризик фальсифікацій у даній сфері, а також дозволить заощадити кошти, які використовувалися на закупівлю паперових лікарняних.

"Щорічно МОЗ купував ці листки непрацездатності на більш ніж 4 млн гривень. Це недоречно", - уточнив він.

Як повідомляло РБК-Україна, повноцінно система електронних лікарняних в Україні може запрацювати на початку 2021 року.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що другий етап медичної реформи в Україні був продовжений.