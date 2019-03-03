У Раді за 2 місяці не проголосували ні разу 9 нардепів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У найбільшій кількості голосувань не брали участі депутати від групи "Воля народу" та "Відродження"

У січні і лютому 2019 року 9 нардепів не проголосували ні на одному з 18 засідань Верховної ради України, в ході яких відбулося 304 голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ЧЕСНО".

При цьому, як повідомляється, 58 нардепів пропустили більше 90% голосувань у парламенті.

Зокрема, під час голосувань у Раді відсутні: Дмитро Добкін ("Оппоблок"), позафракційні Євген Бакулін, Костянтин Жеваго, Сергій Клюєв, В'ячеслав Костянтинівський, Олександр Онищенко, Надія Савченко, Дмитро Ярош та Лев Підлісецький ("Самопоміч").

Нардепи Вадим Рабинович ("Оппоблок") і Валерій Дубіль ("Батьківщина") взяли участь тільки в одному голосуванні за цей період.

Крім того, за даними сайту ВР, більше 50% голосувань пропустили 259 нардепа, понад 90% голосувань - 58 нардепів. У січні-лютому присутність склало 77,6%, а голосування - 41,1%.

У найбільшій кількості голосувань не брали участі депутати від групи "Воля народу" (84%) і "Відродження" (79%), у найменшому - депутати від "Народного фронту" і "Самопомічі" (56%).

Нагадаємо, у Верховну раду внесли законопроект №10072, яким пропонується карати нардепів-прогульників громадськими роботами.

У свою чергу в Комітеті виборців України повідомили, що 22 депутати Верховної ради пропустили засідання парламенту у січні 2019 року.