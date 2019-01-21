У січні не голосувала рекордна кількість нардепів

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У КВУ зазначили, що низька продуктивність нардепів пов’язана із початком виборів

У січні депутати Верховної ради України продемонстрували рекордно низькі показники участі в голосуваннях парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Комітет виборців України (КВУ).

Вказано, що 39 нардепів не проголосували жодного разу за місяць, що є найгіршим показником за час роботи дев’ятої сесії ВР (вересень-січень). Для порівняння: у грудні жодного разу не проголосували 19 депутатів, листопаді - 7, жовтні - 14, вересні - 11.

"Жодного разу в січні не проголосували Микитась М.В., Рабінович В.З., Ковальчук Н.В., Мартиняк С.В., Різаненко П.О., Матіос М.В., Денисенко А.П., Мисик В.Ю., Луценко І.В., Скрипник О.О., Бухарєв В.В., Дубіль В.О., Соболєв С.В., Білецький А.Є., Богуслаєв В.О., Вінник І.Ю., Добкін Д.М., Добкін М.М., Довгий О.С., Донець Т.А., Жеваго К.В., Журжій А.В., Зварич Р.М., Клюєв С.П., Константіновський В.Л., Корнацький А.О., Котвіцький І.О., Мураєв Є.В., Ничипоренко В.М., Омельянович Д.С., Онищенко О.Р., Сабашук П.П., Савченко Н.В., Семенченко С.І., Бакулін Є.М., Тригубенко С.М., Чепинога В.М., Шкіря І.М., Ярош Д.А", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що понад 90% голосувань Ради пропустив 81 народний депутат. Майже нульові показники голосувань у таких відомих політиків як Юлія Тимошенко (взяла участь у 4% голосувань), Нестор Шуфрич (6%), Олександр Вілкул (8%), Сергій Льовочкін (8%).

Підкреслимо, що нардепи не голосували з невідомих причин. Тобто, не через хворобу чи відрядження.

"Цього року низька продуктивність депутатів пов’язана, в першу чергу, із початком виборів. Частина політиків зосередилися на роботі в округах та у виборчих штабах, а тому пропускають засідання парламенту. Загалом для України вже стало нормою, що робота парламенту в місяці виборів є фактично паралізованою", - зазначили у КВУ.

Так, у січні було проведено шість пленарних засідань Ради, на яких відбулося 98 голосувань.

Нагадаємо, глава Ради Андрій Парубій заявив, що під час дев'ятої сесії парламент швидше за все за весь період української державності прийняв закон про державний бюджет на наступний рік.

Як писало РБК-Україна, Парубій заявив, що за час дев'ятої сесії Верховна рада прийняла 140 позитивних рішень. За його словами, 75 законів були прийняті в цілому.

Додамо також, глава парламенту закрив останнє пленарне засідання ВР на дев'ятій сесії Ради. Сама сесія завершиться 25 січня.