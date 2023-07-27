Украина осуждает госпереворот в Нигере, - МИД

Украина решительно осуждает государственный переворот в Республике Нигер и внимательно следит за развитием событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Отмечаем необходимость соблюдения национального законодательства Нигера и норм международного права, категорически отвергаем любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя", - заявили в ведомстве.

В МИД отметили, что политическая и институциональная стабильность в Нигере имеет важное значение в контексте усилий для преодоления вызовов безопасности в регионе Центральной Африки и Сахеля.

Госпереворот в Нигере

Президент Нигера Мохамед Базум сообщил, что 26 июля "элементы президентской гвардии приняли участие в движении антиреспубликанских настроений и тщетно пытались заручиться поддержкой национальных вооруженных сил и национальной гвардии".

При этом отмечалось, что Базум "жив и здоров" и "находится в процессе переговоров" с участвующими в захвате солдатами.

Позже стало известно, что мятежники в Нигере отказались отпустить Базума, переговоры с президентской охраной провалились. В то же время армия страны не поддержала мятежников.

Сегодня в Нигере военные объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час. В страну с целью проведения переговоров отправился президент соседнего Бенина Патрис Телон.