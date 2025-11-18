Совбез ООН поддержал резолюцию Трампа о мире в Газе, но ХАМАС против

Важно напомнить, что в октябре Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу мирного плана Трампа по Газе, а именно - прекращение огня в двухлетней войне и сделка об освобождении заложников.

Однако Reuters уточняет, что резолюция ООН считается жизненно важной "для легитимации переходного органа управления и успокоения стран, которые рассматривают возможность отправки войск в Газу".

Что сказано в документе

В тексте резолюции говорится, что страны-члены ООН могут участвовать в работе Совета мира под председательством Трампа, который задуман как переходной орган власти, отвечающий за восстановление и экономическое возрождение Газы.

Также резолюция санкционирует создание международных стабилизационных сил, которые обеспечат процесс демилитаризации Газы, включая вывод из эксплуатации вооружения и уничтожение военной инфраструктуры.

Как отреагировал ХАМАС и Израиль

После принятия резолюции группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором вновь подтвердила, что не будет разоружаться.

Там добавили, что их борьба с Израилем является законным сопротивлением, что потенциально может натравить их группировку на международные силы, санкционированные резолюцией.

"Резолюция навязывает Сектору Газа механизм международной опеки, который наш народ и его фракции отвергают", - говорится в заявлении ХАМАС.

Также Reuters отмечает, что документ вызвал споры и в Израиле. В резолюции упоминается будущая возможность создания государственности для палестинцев.

Что говорят в США и РФ

Посол США в ООН Майк Уолтц заявил, что резолюция, включающая в себя план Трампа из 20 пунктов, "намечает возможный путь к самоопределению палестинцев... где ракеты уступят место оливковым ветвям и появится шанс договориться о политическом горизонте".

"Это ослабит власть ХАМАС, обеспечит освобождение Газы от тени террора, ее процветание и безопасность", - сказал Уолтц перед голосованием.

В то же время РФ, которая имеет право вето в Совбезе ООН, ранее заявила о возможном несогласии с резолюцией. Однако российская сторона все же воздержалась при голосовании, что позволило резолюции быть принятой.

Reuters добавило, что послы РФ и Китая в ООН, которые тоже воздержались, сказали, что резолюция не дает ООН четкой роли в будущем Газы.

"По сути, Совбез дает свое благословение инициативе США на основе обещаний Вашингтона, передавая полный контроль над сектором Газа Совету мира и МСБ (международным стабилизационным силам - ред.), о модальностях которых мы пока ничего не знаем", — заявил посол РФ Василий Небензя Совбезу после голосования.

Палестинская администрация выступила с заявлением, приветствуя резолюцию, и заявила о своей готовности участвовать в ее реализации.

Сам президент США Дональд Трамп назвал голосование "моментом поистине исторического масштаба".

"В ближайшие недели будут объявлены члены совета директоров и сделано множество других интересных объявлений", - написал он в соцсетях.