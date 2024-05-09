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Рада уволила Сольского с должности министра агрополитики

Фото: Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юрий Дощатов

Верховная Рада уволила Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Соответствующее решение поддержали 273 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Как проголосовали нардепы:

В сессионном зале парламентарии отдали 273 голоса "за", был один голос против, а воздержались 11.

Фото: голосование за отставку Сольского в Раде (t.me/yzheleznyak/8351)

Как уточнили РБК-Украина в Минагро, до назначения исполняющего обязанности министра аграрной политики Кабмином, согласно распределению обязанностей, обязанности министра будет выполнять первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Дело Сольского

Напомним, что 23 апреля НАБУ и САП объявили Сольскому подозрение в незаконном завладении государственной землей стоимостью 291 млн гривен и в попытке завладеть другим земельным участком на 191 млн грн.

По данным НАБУ, в состав "преступной группы" во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также так называемые кураторы, контролировавшие деятельность этих органов.

По версии следствия фигуранты стоят за уничтожением документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. Из-за подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

Сам Сольский называет дело семилетней давности, когда он еще был адвокатом и не занимал должность госслужащего. По его словам, оно касается спора между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, которые якобы были предоставлены последним во владение в соответствии с законом.

В НАБУ в ответ на это говорят, что участки действительно оформляли на участников АТО, которые имели право на их безвозмездное получение. Однако обязательным условием такого оформления было согласие будущего собственника земли передать ее в аренду/продать агрохолдингу, в интересах которого действовали члены преступной группы.

Добавим, 25 апреля он подал заявление на отставку с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Уже 26 апреля ВАКС избрал Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен (прокуроры же просили залог размером более 200 млн грн). В тот же день министр вышел из СИЗО, внеся залог.

Детальнее о том, кто такой Николай Сольский и в чем его подозревают - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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