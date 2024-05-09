Рада уволила Сольского с должности министра агрополитики

Как проголосовали нардепы:

В сессионном зале парламентарии отдали 273 голоса "за", был один голос против, а воздержались 11.

Фото: голосование за отставку Сольского в Раде (t.me/yzheleznyak/8351)

Как уточнили РБК-Украина в Минагро, до назначения исполняющего обязанности министра аграрной политики Кабмином, согласно распределению обязанностей, обязанности министра будет выполнять первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Дело Сольского

Напомним, что 23 апреля НАБУ и САП объявили Сольскому подозрение в незаконном завладении государственной землей стоимостью 291 млн гривен и в попытке завладеть другим земельным участком на 191 млн грн.

По данным НАБУ, в состав "преступной группы" во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также так называемые кураторы, контролировавшие деятельность этих органов.

По версии следствия фигуранты стоят за уничтожением документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. Из-за подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

Сам Сольский называет дело семилетней давности, когда он еще был адвокатом и не занимал должность госслужащего. По его словам, оно касается спора между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, которые якобы были предоставлены последним во владение в соответствии с законом.

В НАБУ в ответ на это говорят, что участки действительно оформляли на участников АТО, которые имели право на их безвозмездное получение. Однако обязательным условием такого оформления было согласие будущего собственника земли передать ее в аренду/продать агрохолдингу, в интересах которого действовали члены преступной группы.