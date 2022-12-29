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"Старлинки" и генераторы освободили от пошлины и НДС. Зеленский подписал закон

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Четверг 29 декабря 2022 22:26
"Старлинки" и генераторы освободили от пошлины и НДС. Зеленский подписал закон Бензиновый генератор (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Президент Украины подписал законопроекты №8196/8197 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которые отменяют налоги на импорт генераторов и Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата ВР от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Что изменится

Так, на законодательном уровне внедряется ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink без пошлин и НДС. В том числе для физических лиц.

Закон определяет, что эта норма будет действовать до мая 2023 года.

Освобождение от налогов будет распространено в том числе для почтовых и экспресс-отправлений.

Кроме того, было поддержано предоставление возможности хранить горючее без лицензии до 2000 литров. Обо всем, что больше установленной нормы, нужно будет декларировать по налоговому принципу.

Также будет освобождена техническая помощь Energy Community от НДС и пошлины ввоза оборудования для возобновления поставок энергии.

Когда законы вступят в силу

Нормативные акты №8196/8197 вступают в силу через три дня после опубликования. То есть это 2-3 января 2023 года

Напомним, что Кабинет Министров освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для производства украинских генераторов и другого энергетического оборудования.

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енергетики Ярослав Железняк Владимир Зеленский
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