Виртуальные активы против денег: что планируют в НБУ

Законодательное урегулирование криптовалютного рынка в Украине состоится до осени 2025 года. Главная цель - защита финансовой системы и граждан.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Интерфакс-Украина ".

"Важно сохранить макрофинансовую стабильность, поэтому нельзя, чтобы виртуальные активы заменили собой деньги", - сказала она.

По ее словам, необходимо защитить финансовую систему от утечки капитала и защитить население.

Рожкова привела пример истории с BitCapital: "Граждане, которые жаловались на этот сервис, не очень понимали, какую операцию совершают. Они хотели взять кредит, но получили долг в криптовалюте, что нашим законодательством запрещено, и риск непонятного курсообразования. Поэтому вопрос работы с населением крайне важен", - отметила первый заместитель главы НБУ.

Она подчеркнула, что из-за рассредоточенности криптокошельков регулировать и ограничивать их будет сложно, а также есть риск уклонения от налогообложения.

Новый законопроект

Рожкова сообщила, что законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен до октября 2025 года

По ее словам, европейская директива МіСА, на которой будет базироваться законопроект, предусматривает, что даже обеспеченные понятными базовыми активами токены приемлемы только в том случае, если это обеспечение находится в Европе.

"Регулирование этого рынка в странах ЕС обычно осуществляется совместно: центральные банки концентрируются на токенах, которые обеспечены валютами или деньгами, регуляторы рынка ценных бумаг или министерства финансов - на всех остальных", - отметила первый заместитель главы НБУ.

Она добавила, что Украина вместе с международными партнерами четко определит, кто из регуляторов за что будет отвечать, но заверила, что регулятором точно не будет Минцифры из-за позиции Международного валютного фонда, но привлечение этого министерства к работе над законопроектом приветствуется.