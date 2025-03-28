Виртуальные активы в Украине: кто будет регулировать рынок криптовалют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НКЦБФР .

НКЦБФР представила свой проект Модели регулирования и надзора на рынке виртуальных активов Украины во время заседания Совета по финансовой стабильности. Это произошло во исполнение Меморандума между Украиной и МВФ.

В частности, предлагается следующее распределение между потенциальными регуляторами:

НКЦБФР осуществляет надзор за эмиссией и оборотом токенов (кроме электронных денег). Также комиссия контролирует деятельность эмитентов токенов, привязанных к активам (Asset-Referenced Tokens, ART) и поставщиков услуг с виртуальными активами (кроме обмена на деньги), а также противодействует злоупотреблениям.

НБУ регулирует выпуск и торги токенами электронных денег (EMT), контролирует их эмитентов и обменные операции, а также предотвращает злоупотребления в этом секторе.

Напомним, согласно закону Украины "О виртуальных активах" принятым в феврале 2022 года, НКЦБФР получила полномочия контролировать и регулировать рынок виртуальных активов.

Однако в Меморандуме с МВФ за декабрь 2024 года появился пункт, по которому Украина обновит законодательство по регулированию криптовалют. Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовят соответствующие изменения при технической помощи МВФ не до конца декабря 2024 года, а до конца февраля 2025 года.

Документ также установит, какой из этих органов станет главным регулятором криптовалютного рынка в Украине. Процесс определения регулятора будет происходить в консультациях с Советом по финансовой стабильности и МВФ.