ua en ru
Пт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Виртуальные активы в Украине: кто будет регулировать рынок криптовалют

Украина, Пятница 28 марта 2025 12:23
UA EN RU
Виртуальные активы в Украине: кто будет регулировать рынок криптовалют Фото Криптовалюты в Украине будут регулировать НКЦБФР и НБУ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рынок виртуальных активов в Украине предлагают разделить между двумя регуляторами: НКЦБФР и Национальным банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НКЦБФР.

НКЦБФР представила свой проект Модели регулирования и надзора на рынке виртуальных активов Украины во время заседания Совета по финансовой стабильности. Это произошло во исполнение Меморандума между Украиной и МВФ.

В частности, предлагается следующее распределение между потенциальными регуляторами:

  • НКЦБФР осуществляет надзор за эмиссией и оборотом токенов (кроме электронных денег). Также комиссия контролирует деятельность эмитентов токенов, привязанных к активам (Asset-Referenced Tokens, ART) и поставщиков услуг с виртуальными активами (кроме обмена на деньги), а также противодействует злоупотреблениям.
  • НБУ регулирует выпуск и торги токенами электронных денег (EMT), контролирует их эмитентов и обменные операции, а также предотвращает злоупотребления в этом секторе.

Виртуальные активы в Украине: кто будет регулировать рынок криптовалютВиртуальные активы в Украине: кто будет регулировать рынок криптовалютВиртуальные активы в Украине: кто будет регулировать рынок криптовалют

Напомним, согласно закону Украины "О виртуальных активах" принятым в феврале 2022 года, НКЦБФР получила полномочия контролировать и регулировать рынок виртуальных активов.

Однако в Меморандуме с МВФ за декабрь 2024 года появился пункт, по которому Украина обновит законодательство по регулированию криптовалют. Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовят соответствующие изменения при технической помощи МВФ не до конца декабря 2024 года, а до конца февраля 2025 года.

Документ также установит, какой из этих органов станет главным регулятором криптовалютного рынка в Украине. Процесс определения регулятора будет происходить в консультациях с Советом по финансовой стабильности и МВФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Криптоиндустрия Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынка
NEWS
Мирные переговоры и членство Украины в НАТО: главные заявления адмирала Каво Драгоне
Мирные переговоры и членство Украины в НАТО: главные заявления адмирала Каво Драгоне
DAILY
Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ