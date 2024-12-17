Бойко пришел на допрос в СБУ, - источники

Народный депутат Юрий Бойко был вызван на допрос в Службу безопасности Украины.

Как сообщили РБК-Украина источники, украинский нардеп Юрий Бойко прямо сейчас находится на допросе.

Это происходит после того, как он опубликовал видеообращение, где использовал кремлевские нарративы. Теперь Бойко должен подробно объяснить свои последние заявления.

Что предшествовало

Накануне бывший министр и вице-премьер во времена Виктора Януковича, а сейчас председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, Юрий Бойко опубликовал видео в Tik Tok.

На нем Бойко говорит об "украинских радикалах", которые "начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить". Бойко также заявил, что якобы "все больше людей поддерживают нас - тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей".

Это видео вызвало большой резонанс среди пользователей социальных сетей. В частности, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что народные депутаты подготовили проект постановления об отзыве Бойко с должности члена комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто такой Юрий Бойко

Юрий Бойко - народный депутат Украины VI, VIII и IX созывов. Сейчас он является сопредседателем запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Также Бойко возглавляет депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

В 2010 году он занимал должность министра топлива и энергетики Украины в правительстве Николая Азарова. В том же году возглавил Министерство энергетики и угольной промышленности.

Зимой 2012 года беглый президент Виктор Янукович назначил Бойко вице-премьер-министром Украины. Уволен он был в конце февраля 2014 года.

С ноября 2018 года Бойко и лидер партии "За жизнь " Вадим Рабинович подписали соглашение о создании пророссийской партии " Оппозиционная платформа - за жизнь".

Однако 14 апреля 2022 года, после полномасштабного вторжения России, Рада приостановила деятельность фракции ОПЗЖ . 12 мая 2022 года о роспуске фракции ОПЗЖ объявили в парламенте.