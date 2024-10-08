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Рада завтра рассмотрит запрет мобилизации ограниченно годных до 25 лет, но есть нюанс

Иллюстративное фото: в Украине могут запретить мобилизацию ограниченно годных до 25 лет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада уже завтра, 9 октября, рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Но документ не будет содержать важную норму о демобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Он отметил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки утвердил версию законопроекта 11379-д, которую завтра вынесут на голосование в парламенте. 

"Они убирают из этого документа положения о праве на увольнение для мобилизованных", - уточнил Гончаренко. 

По его словам, в комитете хотят делать новый законопроект, который бы содержал механизм для увольнения со службы ограниченно пригодных до 25 лет. 

При этом нардеп прогнозирует, что завтра Рада поддержит законопроект во втором чтении, и это окончательно остановит мобилизацию ограниченно пригодных в возрасте от 18 до 25 лет. 

Что предшествовало

Напомним, 3 сентября Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым предлагается запретить мобилизацию ограниченно годных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

Таких украинцев все еще могли призвать на военную службу, поскольку их считали военнообязанными.

Документ, который парламент принял в первом чтении, также содержал норму о демобилизации тех ограниченно пригодных украинцев до 25 лет, которых уже призвали на военную службу. Но ко второму чтению законопроект изменили.

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