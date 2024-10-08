Рада завтра рассмотрит запрет мобилизации ограниченно годных до 25 лет, но есть нюанс

Он отметил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки утвердил версию законопроекта 11379-д, которую завтра вынесут на голосование в парламенте.

"Они убирают из этого документа положения о праве на увольнение для мобилизованных", - уточнил Гончаренко.

По его словам, в комитете хотят делать новый законопроект, который бы содержал механизм для увольнения со службы ограниченно пригодных до 25 лет.

При этом нардеп прогнозирует, что завтра Рада поддержит законопроект во втором чтении, и это окончательно остановит мобилизацию ограниченно пригодных в возрасте от 18 до 25 лет.