Рада завтра розгляне законопроект про бюджет-2022

Проект державного бюджету на 2022 рік розглядатимуть у Верховній раді вже завтра, 21 вересня. Його повинні представити члени уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Дмитра Разумкова на засіданні погоджувальної ради.

За його словами, завтра в парламенті представлять проект бюджету-2022.

"У вівторок планується до розгляду законопроект про державний бюджет України. Хотів би подякувати Кабінету міністрів, який вчасно і в рамках чинного законодавства фактично 15 вересня вніс цей законопроект до ВР. Також хочу подякувати комітету, який обробляє документ", - заявив Разумков.

Він також висловив сподівання, що з цим бюджетом не буде практики "бюджетних" ночей або "бюджету під ялинку".