Рада завтра розгляне законопроект про бюджет-2022

Проект державного бюджету на 2022 рік розглядатимуть у Верховній раді вже завтра, 21 вересня. Його повинні представити члени уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Дмитра Разумкова на засіданні погоджувальної ради.
За його словами, завтра в парламенті представлять проект бюджету-2022.
"У вівторок планується до розгляду законопроект про державний бюджет України. Хотів би подякувати Кабінету міністрів, який вчасно і в рамках чинного законодавства фактично 15 вересня вніс цей законопроект до ВР. Також хочу подякувати комітету, який обробляє документ", - заявив Разумков.
Він також висловив сподівання, що з цим бюджетом не буде практики "бюджетних" ночей або "бюджету під ялинку".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про основні цифри нового бюджету і підготувало інфографіку.