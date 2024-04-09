Рада завтра начнет рассматривать законопроект о мобилизации, примут его в четверг, - источники
Верховная рада планирует завтра начать рассматривать законопроект о мобилизации, а уже в четверг за него проголосует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Отмечается, что профильный комитет около 22 только закончил заседание и принял заключение по законопроекту большинством голосов. На заседании также присутствовали заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и двое представителей Генштаба.
По словам собеседников, больше всего дискуссий вызвало изъятие норм об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих. Против выступили представители ЕС, "Батькивщины" и "Голоса".
Источники издания прогнозируют, что Рада планирует начать рассмотрение документа уже завтра и, вероятно, проголосует уже в четверг.
"Мы сейчас просто не можем позволить себе проводить демобилизацию в то время, как Россия мобилизует сотни тысяч людей в год. Это буквально путь к капитуляции в нынешних условиях. Эту идею первой принесла Марьяна Безуглая, и она нашла поддержку. Главком, очевидно, понимает, что это сейчас невозможно сделать. Проблема в том, как это все коммуницировалось: сначала делаем, в последний момент - не делаем. И сегодня Кабмин где-то в 13 только смог собраться и поддержать обращение к Раде, чтобы урегулировать этот вопрос отдельно", - сказал один из собеседников в Раде.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию, и военное положение уже продлевали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.
Ожидается, что Верховная рада будет голосовать за обновленный законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.
Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Кроме того, статус "ограниченно пригодный" к военной службе упразднили в Украине. Военнообязанные, имеющие этот статус, должны пройти военно-врачебную комиссию.
Больше об изменениях в процессе мобилизации и как изменятся правила для военных - читайте в материале РБК-Украина.
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