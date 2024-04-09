Рада завтра начнет рассматривать законопроект о мобилизации, примут его в четверг, - источники

Верховная рада планирует завтра начать рассматривать законопроект о мобилизации, а уже в четверг за него проголосует.

Отмечается, что профильный комитет около 22 только закончил заседание и принял заключение по законопроекту большинством голосов. На заседании также присутствовали заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и двое представителей Генштаба.

По словам собеседников, больше всего дискуссий вызвало изъятие норм об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих. Против выступили представители ЕС, "Батькивщины" и "Голоса".

Источники издания прогнозируют, что Рада планирует начать рассмотрение документа уже завтра и, вероятно, проголосует уже в четверг.

"Мы сейчас просто не можем позволить себе проводить демобилизацию в то время, как Россия мобилизует сотни тысяч людей в год. Это буквально путь к капитуляции в нынешних условиях. Эту идею первой принесла Марьяна Безуглая, и она нашла поддержку. Главком, очевидно, понимает, что это сейчас невозможно сделать. Проблема в том, как это все коммуницировалось: сначала делаем, в последний момент - не делаем. И сегодня Кабмин где-то в 13 только смог собраться и поддержать обращение к Раде, чтобы урегулировать этот вопрос отдельно", - сказал один из собеседников в Раде.