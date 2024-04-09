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Рада завтра начнет рассматривать законопроект о мобилизации, примут его в четверг, - источники

Украина, Вторник 09 апреля 2024 22:35
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Рада завтра начнет рассматривать законопроект о мобилизации, примут его в четверг, - источники Архивное фото: Рада завтра начнет рассматривать законопроект о мобилизации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Ульяна Безпалько

Верховная рада планирует завтра начать рассматривать законопроект о мобилизации, а уже в четверг за него проголосует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что профильный комитет около 22 только закончил заседание и принял заключение по законопроекту большинством голосов. На заседании также присутствовали заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и двое представителей Генштаба.

По словам собеседников, больше всего дискуссий вызвало изъятие норм об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих. Против выступили представители ЕС, "Батькивщины" и "Голоса".

Источники издания прогнозируют, что Рада планирует начать рассмотрение документа уже завтра и, вероятно, проголосует уже в четверг.

"Мы сейчас просто не можем позволить себе проводить демобилизацию в то время, как Россия мобилизует сотни тысяч людей в год. Это буквально путь к капитуляции в нынешних условиях. Эту идею первой принесла Марьяна Безуглая, и она нашла поддержку. Главком, очевидно, понимает, что это сейчас невозможно сделать. Проблема в том, как это все коммуницировалось: сначала делаем, в последний момент - не делаем. И сегодня Кабмин где-то в 13 только смог собраться и поддержать обращение к Раде, чтобы урегулировать этот вопрос отдельно", - сказал один из собеседников в Раде.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию, и военное положение уже продлевали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Ожидается, что Верховная рада будет голосовать за обновленный законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.

Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Кроме того, статус "ограниченно пригодный" к военной службе упразднили в Украине. Военнообязанные, имеющие этот статус, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Больше об изменениях в процессе мобилизации и как изменятся правила для военных - читайте в материале РБК-Украина.

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