Рада завтра може оголосити про місцеві вибори, - Разумков

Верховна рада зможе завтра, 15 липня, розглянути постанову про оголошення місцевих виборів в Україні. Постанова не була проголосована парламентом у понеділок, 13 липня, за необхідності прийняти зміни в законодавство в питаннях проведення виборів райрад.

Про це повідомив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "112-Україна".

"Комітет звернувся з пропозицією все ж не розглядати це питання вчора (в понеділок - ред.). На їхню думку, першими повинна бути розглянута постанова, фактично зміни до виборів у районах, після цього фінансування цих районів. А вже після цього оголошувати вибори. Ці питання винесені на порядок денний на завтра, і вони будуть в такій послідовності розглянуто", - заявив Разумков.

Нагадаємо, спочатку питання про оголошення місцевих виборів в 2020 році був внесений до порядку денного Верховної ради на понеділок, 13 липня.

Однак дане питання так і не був винесений на розгляд парламенту, постанову було відкликано президентом.

Згідно з проектом, вибори в Донецький і Луганський обласні ради знову не будуть проводитися.