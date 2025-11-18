ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рада завтра может уволить вице-премьера Кулебу, - источник

Киев, Вторник 18 ноября 2025 16:43
UA EN RU
Рада завтра может уволить вице-премьера Кулебу, - источник Фото: Алексей Кулеба (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Верховная Рада Украины 19 ноября планирует рассмотреть вопрос отставки нескольких министров. Не исключено, что парламент может уволить вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебу.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Раде.

По данным источника РБК-Украина в парламенте, сегодня парламент пленарное заседание уже не будет продолжать.

Отметим, что сегодня нардепы собирались только для рассмотрения двух вопросов: увольнения министров, которые фигурируют в так называемых "пленках Миндича" - главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Однако трибуну заблокировали депутаты партии "Европейская солидарность", а ее лидер Петр Порошенко заявил, что они не будут голосовать за увольнение министров, пока не будет рассмотрена отставка правительства в целом. После этого спикер ВРУ Руслан Стефанчук объявил перерыв и созвал лидеров фракций.

Впрочем, завтра парламент вернется к рассмотрению отставки Германа Галущенко с поста главы Минюста, а Светланы Гринчук из Минэнерго.

По данным источника РБК-Украина, завтра Рада может рассмотреть отставку Алексея Кулебы - вице-премьера по восстановлению и министра развития общин и территорий.

Также готовится смена руководства в финансовом контроле: глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, по данным источника, будет уволен правительством.

Вместе с тем, другой информированный источник РБК-Украина опроверг информацию об увольнении Кулебы и Пронина завтра.

Кадровые изменения на фоне операции "Мидас"

Напомним, кадровые изменения происходят на фоне масштабного расследования НАБУ в "Энергоатоме" - операции "Мидас ".

Следствие считает, что преступная организация систематически получала "откаты" от контрагентов компании в размере 10-15% и всего легализовала около 100 млн долларов через киевский офис.

Фигурантами расследования являются бывший бизнес-партнер Зеленского и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич, министр энергетики Герман Галущенко, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" и четверо сотрудников бэк-офиса, среди которых бизнесмен Александр Цукерман.

12 ноября правительство отстранило Галущенко, а Зеленский отметил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях из-за вопроса доверия.

Премьер-министр Юлия Свириденко подала на рассмотрение Рады соответствующие представления, а 14 ноября обоих министров вывели из состава СНБО.

К слову, правительство продолжает кадровое обновление ключевых позиций для обеспечения непрерывности работы государственных органов и усиления контроля за государственными финансами и предприятиями.

Президент Зеленский на четверг анонсировал "быстрые решения" и проведение Ставки с членами правительства, руководством Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

По данным источника РБК-Украина, глава государства готовит законопроекты и другие решения, которые помогут выйти из ситуации на фоне скандала в энергетике. При этом у него на рассмотрении есть как политические, так и кадровые решения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Верховная рада
Новости
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского