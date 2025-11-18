Рада завтра может уволить вице-премьера Кулебу, - источник

Верховная Рада Украины 19 ноября планирует рассмотреть вопрос отставки нескольких министров. Не исключено, что парламент может уволить вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебу.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Раде.

По данным источника РБК-Украина в парламенте, сегодня парламент пленарное заседание уже не будет продолжать.

Отметим, что сегодня нардепы собирались только для рассмотрения двух вопросов: увольнения министров, которые фигурируют в так называемых "пленках Миндича" - главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Однако трибуну заблокировали депутаты партии "Европейская солидарность", а ее лидер Петр Порошенко заявил, что они не будут голосовать за увольнение министров, пока не будет рассмотрена отставка правительства в целом. После этого спикер ВРУ Руслан Стефанчук объявил перерыв и созвал лидеров фракций.

Впрочем, завтра парламент вернется к рассмотрению отставки Германа Галущенко с поста главы Минюста, а Светланы Гринчук из Минэнерго.

По данным источника РБК-Украина, завтра Рада может рассмотреть отставку Алексея Кулебы - вице-премьера по восстановлению и министра развития общин и территорий.

Также готовится смена руководства в финансовом контроле: глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, по данным источника, будет уволен правительством.

Вместе с тем, другой информированный источник РБК-Украина опроверг информацию об увольнении Кулебы и Пронина завтра.

Кадровые изменения на фоне операции "Мидас"

Напомним, кадровые изменения происходят на фоне масштабного расследования НАБУ в "Энергоатоме" - операции "Мидас ".

Следствие считает, что преступная организация систематически получала "откаты" от контрагентов компании в размере 10-15% и всего легализовала около 100 млн долларов через киевский офис.

Фигурантами расследования являются бывший бизнес-партнер Зеленского и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич, министр энергетики Герман Галущенко, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" и четверо сотрудников бэк-офиса, среди которых бизнесмен Александр Цукерман.

12 ноября правительство отстранило Галущенко, а Зеленский отметил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях из-за вопроса доверия.

Премьер-министр Юлия Свириденко подала на рассмотрение Рады соответствующие представления, а 14 ноября обоих министров вывели из состава СНБО.

К слову, правительство продолжает кадровое обновление ключевых позиций для обеспечения непрерывности работы государственных органов и усиления контроля за государственными финансами и предприятиями.

Президент Зеленский на четверг анонсировал "быстрые решения" и проведение Ставки с членами правительства, руководством Рады и депутатами фракции "Слуга народа".