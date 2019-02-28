Рада планує заборонити імпорт озоноруйнівних речовин

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Законопроект підтримали 240 народних депутатів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9082 про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 240 нардепів.

Так, проект закону спрямований на виконання вимог Монреальського протоколу в частині поступового скорочення і подальшого припинення споживання цих речовин.

Законом, зокрема, передбачається заборонити імпорт (експорт) контролюючих речовин та товарів, які містять за винятком таких операцій між державами-учасниками протоколу за наявності відповідного маркування.

Крім того, планується заборонити викиди контролюючих речовин у навколишнє середовище. За порушення пропонується штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому планується, що в операторів буде 14 днів для усунення витоків таких речовин у разі їх виявлення.

Згідно з перехідними положеннями, після вступу в силу закону імпорт і розміщення на ринку товарів, обладнання, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин, буде заборонено. Вимоги до маркування набирають чинності через шість місяців з дня опублікування закону.

При цьому первинні озоноруйнівні речовини планується заборонити з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, в квітні 2018 року дія пілотного проекту електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин було продовжено до кінця року.