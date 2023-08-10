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Рада призвала демократический мир поддержать Харлан и отменить ее дисквалификацию

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Украина, Четверг 10 августа 2023 11:31
Рада призвала демократический мир поддержать Харлан и отменить ее дисквалификацию Фото: Рада приняла постановление о поддержке спортсменки Ольги Харлан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада обратилась к парламентам и правительствам демократических государств мира, олимпийскому комитету, международным спортивным федерациям об осуждении незаконной дисквалификации Ольги Харлан.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект постановления №9554 поддержали 320 депутатов.

Согласно решению, Рада решительно осуждает позорное решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской спортсменки и призывает Международную федерацию фехтования:

  • ⁃ полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально принести ей извинения;
  • ⁃ привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Ольги Харлан;
  • ⁃ пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу.

В окончательной редакции постановления также добавлен следующий абзац:

"Ольга Харлан пыталась показать всему международному спортивному сообществу, что участие в международных спортивных мероприятиях представителей страны-террориста, страны-агрессора, возглавляемой международным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдан Международным судом в Гааге, преступления которого поддерживает подавляющее большинство российских граждан, является безнравственной и недопустимой".

Поступок Харлан

Напомним, 27 июля на чемпионате мира по фехтованию разразился скандал из-за дисквалификации украинской спортсменки Ольги Харлан. Она отказалась пожать руку российской спортсменке, которую она победила.

Россиянка почти час оставалась на манеже и потребовала наказать Харлан. В результате украинку дисквалифицировали.

Международный олимпийский комитет вмешался в ситуацию и предоставил украинцы квалификацию на Олимпийские игры 2024 года. Международная федерация фехтования (FIE) также объяснила, что не отменила, а лишь приостановила дисквалификацию Харлан.

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