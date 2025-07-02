Рада уже заложила часть законов для восстановления, но критические элементы еще в работе, - Шуляк

По ее словам, в Украине в течение 2020-2022 годов удалось принять законы, которые сейчас уже формируют рамки, в которых восстановление становится не просто физическим восстановлением объектов, а трансформацией территорий - безопасных, устойчивых, энергоэффективных.

В частности, речь идет о:

Закон о планировании восстановления территорий (№2254-IX). Ввел новый инструмент - программы комплексного восстановления территорий. Их уже разрабатывают более 495 общин.

(№2254-IX). Ввел новый инструмент - программы комплексного восстановления территорий. Их уже разрабатывают более 495 общин. Закон об энергоэффективности зданий (№2392-IX). Устанавливает минимальные требования к энергоэффективности новых и реконструированных зданий, запускает долгосрочную стратегию термомодернизации.

(№2392-IX). Устанавливает минимальные требования к энергоэффективности новых и реконструированных зданий, запускает долгосрочную стратегию термомодернизации. Закон о гражданской защите в строительстве (№2486-ІХ). Впервые обязывает проектировать укрытия в составе градостроительной и проектной документации. Сформирована новая система бомбоубежищ - в новостройках и как отдельные объекты.

(№2486-ІХ). Впервые обязывает проектировать укрытия в составе градостроительной и проектной документации. Сформирована новая система бомбоубежищ - в новостройках и как отдельные объекты. Закон о качественных строительных материалах (№850-ІХ). Гармонизирует украинские нормы с Регламентом ЕС 305/2011. Повышает требования к строительной продукции, вводит новые стандарты безопасности, устойчивости, энергоэффективности.

"Эти законы стали основой для запуска таких проектов, как еВідновлення, программы реконструкции, создание укрытий и многое другое. Но этого недостаточно", - пояснила Шуляк.

Среди ключевых законодательных актов, которых пока не хватает для эффективного восстановления, Елена Шуляк выделила законопроект "Об основных принципах восстановления", который готовится к регистрации в Верховной Раде.

"Этот законопроект - базовый. Он определяет, что такое восстановление, каковы его принципы, подходы, приоритеты. Это будет рамочный документ, который позволит выстроить эффективную, прозрачную, единую политику восстановления по всей стране", - отметила она.

Документ, по ее словам, должен урегулировать полномочия между центральной и местной властью, предусмотреть механизмы участия громад, сотрудничества с международными партнерами, формирование прозрачных решений по приоритезации проектов и, главное, финансирование.

"Мы уже понимаем колоссальные цифры, которых Украине будет стоить восстановление. Будет ли Украина иметь возможность эффективно использовать эти средства, будет зависеть от качества законодательной базы", - проинформировала Елена Шуляк.

Так, согласно последним оценкам Всемирного банка (RDNA4), общая потребность в восстановлении Украины достигает 524 млрд долларов. Наибольшие потери - в жилом секторе (17%), транспорте (15%), промышленности и торговле (14%), сельском хозяйстве (12%), энергетике (10%) и социальной сфере.

Общая площадь поврежденного или уничтоженного жилья превышает 60 млн кв. м, пострадало более 850 тысяч домохозяйств. Именно поэтому одним из важнейших направлений стало масштабирование программы єВідновлення, которая уже охватывает как ремонты, так и компенсации за разрушенное жилье.

"Мы создали законодательные основы для старта программы єВідновлення - теперь нужно закрепить комплексную рамку, которая бы позволила запускать десятки тысяч новых квартир, в частности социального назначения", - сказала Шуляк.

Она добавила, что важнейшим аспектом качественного восстановления является безопасность и энергоэффективность. Законы уже обязывают:

Проектировать укрытия в каждом новом объекте;

Выполнять термомодернизацию при реконструкции и капремонте;

Применять строительные материалы, соответствующие европейским стандартам;

Внедрять энергетический менеджмент в бюджетных учреждениях.

"Нам нужно отстраивать не то, что было, а то, что нужно и лучше, чем было. Качественное законодательство - это не бюрократия, а инструмент создания новой Украины. И мы должны принимать его быстро, разумно и ответственно", - подытожила Елена Шуляк.