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Нардеп Плачкова от бывшей фракции ОПЗЖ решила сложить мандат

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Украина, Четверг 13 июля 2023 10:22
Нардеп Плачкова от бывшей фракции ОПЗЖ решила сложить мандат Фото: народный депутат Татьяна Плачкова (facebook.com/tetianaplachkova)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Татьяна Плачкова, входившая в бывшую фракцию ОПЗЖ, решила сложить мандат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Народная депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова решила сложить депутатский мандат", - рассказал он.

Ситуация с ОПЗЖ

В июне прошлого года Восьмой апелляционный административный суд города Львова наложил запрет на деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. При этом бывшие нардепы от этой фракции в Раде остались при своих полномочиях.

Как рассказывал депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью РБК-Украина в феврале, в "Слуге народа" считают, что нет оснований для принятия решения о сплошном прекращении полномочий всех депутатов от бывшей фракции ОПЗЖ.

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Оппозиционная платформа За життя
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