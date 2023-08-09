ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рада забрала мандат у нардепа Холодова

Новина українською →
Киев, Среда 09 августа 2023 13:20
Рада забрала мандат у нардепа Холодова Фото: Андрей Холодов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Холодова. У него забрали мандат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За соответствующее решение проголосовали 308 парламентариев.

Стоит отметить, что теперь в Верховной раде стало 403 народных депутата.

Рада забрала мандат у нардепа Холодова

Скандал с Холодовым

Журналисты проекта "Схем" ранее обнародовали расследование об Андрее Холодове. Выяснилось, что он уехал за границу полгода назад и сейчас продолжает находиться там. По данным журналистов, Холодов был на Кипре вместе с семьей, где имеет семейный дом.

В конце июля Холодов решил сложить мандат. Он подал в Раду соответствующее заявление. Также его исключили из партии "Слуга народа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Слуга народа
NEWS
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины