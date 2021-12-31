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Зеленський про повернення Криму: ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 23:39
Зеленський про повернення Криму: ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному вітанні згадав про російську окупацію Криму. Він заявив, що Україна не чекатиме, коли світ вирішить українські проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне відеозвернення президента.

Як зазначив Зеленський, українці вчаться єднатися не проти когось, а за себе, а також поважати себе та оточуючих.

"А тому ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми і хтось поверне нам нашу землю за нас. А збираємо світ задля звільнення Криму. Тож як гучно цього року пролунало "Крим - це Україна!". Голосом не тільки України, а ще 46 учасниць Кримської платформи. Ми можемо сказати: ми повернули Крим у світовий порядок денний, щоб колись могли сказати: ми повернули Крим в Україну", - сказав він.

Глава держави зазначив, що також важливо повернути всіх українських полонених, яких утримує Росія.

Нагадаємо, напередодні Росія анонсувала будівництво нового військового полігону в Криму.

Крім того, днями СБУ завершила розслідування щодо Аксьонова та Поклонської, які допомогали Росії окупувати Крим.

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