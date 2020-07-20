ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський провів кадрові зміни в управлінні держохорони

Понеділок 20 липня 2020 14:28
Зеленський провів кадрові зміни в управлінні держохорони
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Ігоря Піскуна призначили заступником голови управління держохорони

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в управлінні державної охорони. Укази були підписані в понеділок, 20 липня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника управління, а на його місце призначив В'ячеслава Штучного.

Водночас, президент підписав указ, яким призначив Ігоря Піскуна заступником начальника управління держохорони.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Зеленський призначив Піскуна першим заступником начальника держохорони.

Крім того, наприкінці травня 2019 року Зеленський призначив начальником держохорони Олексія Оцерклевича.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир Зеленськийнаказохрана
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся