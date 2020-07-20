Зеленський провів кадрові зміни в управлінні держохорони

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Ігоря Піскуна призначили заступником голови управління держохорони

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в управлінні державної охорони. Укази були підписані в понеділок, 20 липня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника управління, а на його місце призначив В'ячеслава Штучного.

Водночас, президент підписав указ, яким призначив Ігоря Піскуна заступником начальника управління держохорони.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Зеленський призначив Піскуна першим заступником начальника держохорони.

Крім того, наприкінці травня 2019 року Зеленський призначив начальником держохорони Олексія Оцерклевича.