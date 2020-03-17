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Шмигаль: ми готові до введення надзвичайного стану в Україні

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 08:28
Шмигаль: ми готові до введення надзвичайного стану в Україні
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль зробив заяву у Раді

Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні для запобігання коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що в подальшому уряд готовий до запровадження НС.

"Вчора рішенням уряду надзвичайна ситуація в двох областях. В подальшому ми готові до запровадження НС так само, як робить більшість країн"- заявив Шмигаль.

Він додав, що Кабмін в разі потреби буде готовий до введення надзвичайного стану в Україні.

Зазначимо, Володимир Зеленський не виключає введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

Крім того, джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомляло, що ОП з п'ятниці розглядає можливість введення надзвичайного стану в Україні, якщо це буде потрібно для нерозповсюдження коронавірусу COVID-19.

Крім того, в рамках заходів зі стримування коронавируса в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Йдеться про автобусні, залізничні та авіаперевезення.

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