Шмигаль: ми готові до введення надзвичайного стану в Україні

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль зробив заяву у Раді

Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні для запобігання коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що в подальшому уряд готовий до запровадження НС.

"Вчора рішенням уряду надзвичайна ситуація в двох областях. В подальшому ми готові до запровадження НС так само, як робить більшість країн"- заявив Шмигаль.

Він додав, що Кабмін в разі потреби буде готовий до введення надзвичайного стану в Україні.

Зазначимо, Володимир Зеленський не виключає введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

Крім того, джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомляло, що ОП з п'ятниці розглядає можливість введення надзвичайного стану в Україні, якщо це буде потрібно для нерозповсюдження коронавірусу COVID-19.

Крім того, в рамках заходів зі стримування коронавируса в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Йдеться про автобусні, залізничні та авіаперевезення.