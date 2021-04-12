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Рада у вівторок може зібратися на два позачергові засідання

Автор: Юлія Струк

Верховна рада у вівторок може зібратися на два позачергові засідання. Обидва їх ініціювали депутатські фракції та групи.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Можливо, навіть завтра відбудеться два позачергових засідання", - сказав він.

Глава Ради зазначив, що обидва засідання ініціювали депутатські фракції та групи. За його словами, невдовзі мають з'явитися розпорядження про проведення цих засідань, де будуть вказані порядки денні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада цього тижня може ввести штрафи за порушення самоізоляції. Це ймовірно відбудеться на позачерговому засіданні у вівторок.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №4540 за основу.

Так, через локдаун у Києві парламент не проводив чергові пленарні засідання до 9 квітня. Однак нардепи зібралися на три позачергових засідання 30 березня.

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Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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