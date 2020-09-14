Рада у вівторок розгляне заяву щодо ситуації у Білорусі

Верховна рада України розгляне заяву по ситуації у Білорусі на цьому тижні. Розгляд відбудеться у вівторок, 15 вересня.

Про це заявив глава комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Наш комітет підготував проект заяви про ситуацію у Білорусі, яка буде розглянута, буде винесена в зал на завтрашньому засіданні. Прошу її підтримати", - зазначив глава комітету.

Після виборів президента в Білорусі 9 серпня почалися акції протесту проти офіційних результатів голосування. Протести тривають досі. Правоохоронці били і затримували учасників мирних протестів.

Нагадаємо, минулого четверга Разумков анонсував розгляд парламентом заяви щодо подій у Білорусі на цьому тижні.

Крім того, раніше спікер ВР заявляв, що депутати хочуть допомогти збереженню незалежності Білорусі і запобігти війні на кордоні.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Білорусь хоче справжньої демократії, а не російської.