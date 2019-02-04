Рада у вівторок приведе звання військових до стандартів НАТО

Крім того, у вівторок нардепи можуть розглянути закони щодо паливно-енергетичного комплексу

Во вторник парламент рассмотрит вопрос национальной безопасности. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, депутаты планируют привести в соответствие со стандартами НАТО звания украинских военнослужащих.

"На эту неделю аппарат предлагает следующий порядок дня. Первый блок - это блок вопросов национальной безопасности и обороны. Очень важно, что значительная часть законов, это приведение в соответствие украинских званий и украинской армии к стандартам НАТО в рамках реформы ВСУ", - сообщил Парубий.

Кроме того, во вторник Рада может рассмотреть законопроекты о топливно-энергетическом комплексе.

"Это пять вопросов. Я надеюсь, что мы тоже сможем пройти их объединено. После вопросов топливно-энергетического комплекса стоят два блока по вопросам образования", - сообщил глава парламента.

Напомним, Рада 18 декабря 2018-го приняла за основу в первом чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО.

Как писало РБК-Украина, в начале этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут способны действовать полностью по стандартам НАТО в 2020 году.

Добавим, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что все закупленная для Вооруженных сил Украины оружие и техника отвечает стандартам НАТО.