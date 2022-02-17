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Рада тимчасово передала храм в окупованому Криму в держвласність

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 16:03
Рада тимчасово передала храм в окупованому Криму в держвласність Фото: Рада тимчасово передала храм в окупованому Криму в держвласність
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада передала будівлю Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги, що знаходиться в тимчасово окупованому Криму (м. Сімферополь) в державну власність. "За" проголосував 271 нардеп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення пояснюють тиском окупаційної влади РФ на Кримську єпархію і, в тому числі на митрополита Сімферопольського і Кримського Української православної церкви (Православної церкви України) Климента.

Згідно з документом, майновий комплекс загальною площею 1 475,7 кв. метра, а саме Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги (розміщеного за адресою: вул. Севастопольська, 17, м. Сімферополь) переходить із власності АР Крим у державну власність.

"Кримська єпархія УПЦ (ПЦУ) єдина з релігійних громад на півострові відмовилась від "перереєстрації" релігійної громади відповідно до незаконних вимог Російської Федерації, що, в свою чергу, стало однією з причин переслідування вірян, священнослужителів УПЦ (ПЦУ) та членів їх сімей", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, Україна засудила утиски ПЦУ та інших релігійних громад в окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що прокуратура АРК відкрила кримінальну справу через перешкоджання богослужіння ПЦУ в Криму.

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Крим ПЦУ Окуповані території
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