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Рада внесе ряд змін до законів через скасування недоторканності

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"Слуга народу" поки не визначилася, коли почне вносити відповідні законопроекти

Після внесених змін до Конституції України у частині скасування депутатської недоторканності парламентарі планують привести у відповідність до цього документу всі інші закони, в яких йдеться про імунітет народного депутата. Про це розповіла народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна

За її словами, фракція "Слуга народу" буде вносити відповідні законопроекти про внесення змін у законах.

"Ми зараз приймали закон щодо Конституції, а Конституція має найвищу юридичну силу, і всі решта закони мають відповідати Конституції. Отже, привести до порядку всі закони, де є статус недоторканності, ми мусимо. Так, будемо вносити. Ще не визначали (коли, - ред.). Але тим не менше зміни до Конституції набувають чинності з 1 січня 2020-го року", - заявила Верещук.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року. Так, закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. Підкреслимо, тепер законопроект повинен підписати глава парламенту, після чого він буде переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Як писало РБК-Україна, голова ВР Дмитро Разумков заявив, що законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів прийнятий без порушень закону про регламент Верховної ради.

Додамо також, фракція "Слуга народу" планує прийняти півтисячі законопроектів до кінця року.

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