Верховна рада хоче дозволити громадам бути засновниками ліцеїв. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4629-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 278 парламентарів.

Закон дає визначення терміну "безпечне освітнє середовище" та виключає визначення терміну "опорний заклад освіти". Адже він стосується виключно сфери повної загальної середньої освіти і має бути передбачений у спеціальному законі.

У документі прописані правові підстави для функціонування нового держустанови, яке буде надавати освітні послуги у сфері дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я України.

Передбачається, що опорні заклади освіти забезпечують здобуття не лише початкової та базової середньої освіти, а й профільної середньої освіти.

Перелік засновників ліцеїв доповнюється. У нього включили "представницькі органи інших територіальних громад, які спроможні забезпечити функціонування ліцею відповідно до вимог законодавства".

Закон визначає чіткі вимоги до започаткування та освітньої діяльності комунального ліцею, виконання яких має забезпечити засновник:

створення окремої юридичної особи,

функціонування не менше чотирьох класів протягом 10-12 років навчання,

формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища та належної матеріально-технічної бази, включаючи швидкий інтернет, харчування, підвезення учнів і педагогічних працівників з дотриманням часової норми або пансіонне проживання учнів у разі її перевищення,

виконання вимог стандарту профільної середньої освіти.

До 2027 року відкладається набрання чинності окремими нормами закону щодо функціонування у комунальних ліцеях не менше чотирьох класів протягом 10-12 років навчання, юридичного виокремлення початкових шкіл, гімназій, ліцеїв.

А територіальним громадам дозволяють виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року, тобто до терміну повноцінного запуску трирічної старшої профільної школи на базі трансформованої мережі з утворенням нових ліцеїв.