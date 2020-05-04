Рада повернеться до пленарного режиму одразу після послаблення карантину

Верховна рада України повернеться до пленарного режиму одразу після послаблення карантину. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що багато парламентарів підтримують ініціативу повернутися до стандартного режиму роботи Ради.

"Як тільки буде пом’якшений карантин, багато народних депутатів підтримують ініціативу повернутися до стандартного режиму роботи Верховної ради. Тобто тижні пленарні, тижні комітетські. Робота в регіонах буде обмежена, адже проводити великі зустрічі нам поки що не дозволяє режим карантину. Тим не менш, депутати продовжували працювати на своїх округах і допомагати чим могли нашим співгромадянам", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 травня Верховна рада перейде до чергового режиму пленарних засідань. Також було прийнято рішення, що щотижня з усіх парламентських фракцій будуть збиратися законодавчі ініціативи.

Крім того, наприкінці квітня Рада схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедуру підтримали 255 народних депутатів.

Додамо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада зможе прийняти законопроект про банки після 11 травня. Він також зазначив, що депутатам повинні надати десять днів на ознайомлення з поправками.