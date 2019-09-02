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Рада у вівторок розгляне звільнення Милованова з посади замголови Ради НБУ

Новини » Політика    02.09.2019 - 14:30
Рада у вівторок розгляне звільнення Милованова з посади замголови Ради НБУ
Фото: Тимофій Милованов (latifundist.com)

Милованова звільнять у зв'язку з призначенням у новий Кабмін

Верховна рада України у вівторок, 3 вересня, розгляне звільнення Тимофія Милованова з поста заступника глави Ради Національного банку України. Про це в ході погоджувальної ради парламенту повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Рада має звільнити Милованова у зв'язку з його призначенням до нового Кабінету міністрів.

"Третє питання порядку денного - про звільнення Милованова Тимофія. 7 липня 2016 року Верховна рада України призначила до Ради НБУ строком на 5 років Милованова Тимофія Сергійовича. У зв'язку з тим, що на першій сесії ВРУ 9 скликання Милованов був призначений міністром розвитку і торгівлі, нам необхідно прийняти рішення про звільнення його з посади у Раді НБУ. Це питання нам необхідно буде розглянути завтра", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 29 серпня Рада 9 скликання проголосувала за склад нового Кабінету міністрів. У ході пакетного голосування був призначений і Милованов на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Склад нового уряду підтримав 281 народний депутат.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд об'єднав Міністерство економічного розвитку і торгівлі з Міністерством аграрної політики. Так, очікується, що об'єднання міністерств дозволить провести більш ефективну земельну реформу.

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