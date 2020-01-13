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З 16 січня вся реклама повинна бути українською мовою, - Нацрада

Новини » Політика     13.01.2020 - 16:40
З 16 січня вся реклама повинна бути українською мовою, - Нацрада
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Порушення вимог тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

З четверга, 16 січня, набирають чинності норми статті 32 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким вся реклама на телебаченні, радіо, а також в друкованих виданнях повинна бути виконана тільки українською мовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Крім того, зарубіжного мовлення телерадіоорганізації, телерадіоорганізації, які ведуть мовлення однією або декількома офіційними мовами Європейського союзу, поряд із державною мовою можуть розміщувати рекламу офіційних мовах ЄС.

В засобах масової інформації, що видаються на одному з офіційних мов Євросоюзу, допускається розміщення реклами на тій мові, на якому видається такий друкований засіб масової інформації.

Також цим законом були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими визначено, що порушення вимог закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" про застосування державної мови у сфері реклами тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинено вперше

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня. Відповідно до перехідних положень, деякі норми "мовного закону" вступлять в силу з відстрочкою.

Крім того, Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон, так як він не гарантує права нацменшин. При цьому в заяві комісії Україну просять призупинити дію закону про державну мову, поки не буде підготовлений закон про мовні права національних меншин.

Набув чинності закон про запровадження "порівняльної реклами" Рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про мову частково втілять, - омбудсмен
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