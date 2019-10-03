Рада усунула бар'єри для реалізації концесійних проектів

Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1046 "Про концесії", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 257 нардепів.

Законом вдосконалюється правове регулювання концесійної діяльності, що, в свою чергу, забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України та розвиток інфраструктури, чіткий механізм вибору концесіонера і підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, які будуть відповідати міжнародній практиці.

Документом вносяться зміни в понад 30 законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність до положень законопроекту і усунення бар'єрів для реалізації концесійних проектів. Тобто, документ покликаний забезпечити систематизацію діючих нормативно-правових актів, що регулюють здійснення концесійної діяльності, гармонізацію законодавства про концесії до законодавства про державно-приватне партнерство, імплементацію основних принципів здійснення концесій і ДПП відповідно до права ЄС і чітке регулювання всіх аспектів концесійної діяльності.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла за основу 13 вересня.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді до 1 жовтня 2019 року схвалити закон про концесії.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні комітет з питань економічної політики рекомендував Верховній раді 8 скликання прийняти проект закону №8125 про концесії у другому читанні. Однак документ так і не був розглянутий у другому читанні.