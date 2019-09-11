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Рада планує вдосконалити процедуру оприлюднення будівельних норм

Новини » Політика    11.09.2019 - 13:35
Рада планує вдосконалити процедуру оприлюднення будівельних норм
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект визначений президентом як невідкладний

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №1052 "Про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

Законопроект підтримали в першому читанні 308 нардепів. Рада також схвалила його підготовку до другого читання за скороченою процедурою.

"Метою і завданнями прийняття законопроекту є удосконалення нормування у будівництві задля створення умов для запровадження інноваційних та прогресивних технологій у сфері будівництва", - сказано у пояснювальній записці.

Законом передбачається визначити методи нормування у будівництві (параметричний, розпорядчий, цільовий) та об’єкт нормування. При цьому пропонується надати перевагу параметричному методу при формуванні вимог будівельних норм.

Планується розширити коло базових організацій у сфері будівництва, що виконують функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві, а також вдосконалити процедуру оприлюднення будівельних норм.

Нагадаємо, в квітні 2018 року за порушення норм на будівництві будь-яких приміщень Кабінет міністрів України планував ввести посилення санкцій.

Як писало РБК-Україна, новими державними будівельними нормами (ДБН) у житлових будинках заборонено розміщувати готелі та хостели.

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